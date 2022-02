Argovia, è un 74enne tedesco l'uomo trovato morto sabato

È un cittadino tedesco di 74 anni l'uomo trovato senza vita sabato scorso in un appartamento di Spreitenbach, nel canton Argovia. Il Ministero pubblico segue la pista dell'omicidio e ha chiesto la detenzione preventiva per uno svizzero di 55 anni ritrovato a sua volta gravemente ferito. Le circostanze e il possibile movente di quanto accaduto non sono ancora chiariti, precisa oggi in una nota il Ministero pubblico argoviese.