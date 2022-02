Argovia, cadavere in un appartamento: è omicidio

Le prime ricostruzioni parlano di omicidio. Sarebbe questo il caso che ha scosso il comune argoviese. La polizia cantonale ha comunicato in serata che in seguito ad una segnalazione poco chiara, degli agenti si sono recati sul posto intorno alle 9:00 di mattina. Nell’appartamento in questione sono stati rinvenuti la vittima – un 74enne del canton Argovia – e un ferito, un uomo di 55 anni anch’egli argoviese.