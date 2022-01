“Aboliamo completamente la quarantena”

Dopo l’accorciamento a cinque giorni della quarantena per chi è entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus, l’Unione svizzera degli imprenditori (USI) chiede ulteriori allentamenti. Persone senza sintomi non dovrebbero più mettersi del tutto in quarantena. Ieri sera, lo ricordiamo, il direttore dell’Epatocentro Ticino Andreas Cerny ha detto, proprio in vista delle comunicazioni del Consiglio federale, che ridurre la quarantena e l’isolamento “comporta dei rischi”.

“Sensato discuterne”

La decisione odierna del Consiglio federale riguardo alla quarantena e all’isolamento viene accolta favorevolmente, ha affermato nei confronti dell’agenzia Keystone-ATS il presidente dell’USI Valentin Vogt. A causa dell’elevato numero di contagi bisogna comunque tener conto dell’esistenza di una grande cifra di casi non censiti - ha aggiunto - pertanto sarebbe sensato discutere dell’abolizione della quarantena per le persone senza sintomi. Al momento è assente dal lavoro a causa del Covid circa il 4% della popolazione attiva: se questa cifra dovesse salire rapidamente la situazione potrebbe diventare critica per l’economia svizzera, ha avvertito il presidente dell’USI.