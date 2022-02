Lara è tornata a casa: “Sono stanca, ma felice”

Dopo le forti emozioni vissute in Cina, sono atterrate all’aeroporto di Zurigo, con circa mezz’ora di ritardo, Lara Gut-Behrami e Corinne Suter. “Sono veramente felice di tornare a casa per staccare perché sono stanca, ora dovrò recuperare e ritrovare un ritmo”, ha detto ai microfoni di Ticinonews Sport la ticinese. “Non ho ancora avuto il tempo di focalizzarmi sull’oro, ma ora è necessario dare spazio a qualcosa che non è lo sport. Sono sicura che mi farà bene”, ha aggiunto.