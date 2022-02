“Piangevamo entrambe al telefono”

Un’impresa

Un successo dietro l’altro per la sciatrice di Comano, che ha saputo ristabilirsi al meglio dal Covid. Per Gabriella Gut, mamma di Lara, è stato un trionfo non scontato: “Lara ha fatto una bellissima manche, anche se nella parte finale – pianeggiante, aspetto questo che non favorisce Lara - ha perso tanto”. Ciononostante, l’atleta ticinese ha saputo imporsi sulle concorrenti, “alcune davvero molto brave”, commenta Gabriella Gut, che ha sentito la figlia subito dopo la gara: “Lara era molto emozionata, tanto che al telefono piangevamo entrambe... La stanchezza era però tanta”.