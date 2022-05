“Tutto parte dal voto sul nuovo stadio”

Mattia Croci-Torti non ha avuto dubbi ieri, in conferenza stampa: “La verità? Tutto parte dalla votazione sul nuovo stadio”. Secondo l’allenatore dell’Fc Lugano c’è un filo diretto fra il voto sul Pse dello scorso 28 novembre e la storica vittoria di ieri , con la quale i bianconeri hanno riportato a Sud delle Alpi la Coppa svizzera.

Un percorso

“La società mi ha permesso di tenere due incontri a porte aperte e abbiamo pure vinto cinque partite consecutive in casa. Siamo così riusciti a spostare l’esito di una votazione, che per noi ha rappresentato il primo grande tassello per giungere alla vittoria di oggi”. Perché per Croci-Torti a essere risultato determinante per il successo di ieri è soprattutto un elemento: “L’affetto della gente”, costruito con certosina pazienza durante tutta la stagione, trasmettendo “messaggi positivi e aggregativi, non dimenticando mai nessuno”.