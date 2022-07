Svizzere rimontate, 2-2 con il Portogallo

Due reti e un primo tempo dominato, poi si è ceduto troppo terreno al Portogallo. Questa in estrema sintesi l’analisi della partita di esordio delle rossocrociate agli Europei di calcio femminile che si stanno tenendo in Inghilterra. A Manchester infatti le svizzere infatti si sono velocemente portate avanti con l’uno-due micidiale di Coumba Sow (destro da fuori area dopo meno di un minuto) e Rahel Kiwic (al 5’, di testa su assist di Ramona Bachmann), cui è seguito un primo tempo con pochi squilli da parte Portoghese. La tattica attendista però si è rivelata controproducente nella seconda frazione, con il risveglio delle portoghesi che hanno rimontato il risultato con Diana Gomes al 59’ e poi con Jessica Silva al 65’. Un Portogallo che avrebbe forse meritato il risultato, mettendo più volte in difficoltà le elvetiche nel finale di partita.