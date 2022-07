Al via l’Europeo femminile per la Nati

Il percorso della Nazionale

La Nati è stata una delle ultime a strappare un pass per questa edizione dell’Europeo femminile; la sconfitta con la prima classicifcata del gruppo H di qualificazione (il Belgio), sopraggiunta per 4-0, ha costretto la Svizzera ad affrontare i playoff. In questa fase la gara di andata e di ritorno contro la Repubblica Ceca sono terminate entrambi per 1-1, permettendo alle confederate di avanzare solamente dopo i calci di rigore (3-2).

Dopo aver ottenuto il pass per l’europeo, la Nati ha ottenuto una vittoria in tutte le partite rimanenti nel 2021. Tuttavia, ad oggi, non ha ancora ottenuto una vittoria.