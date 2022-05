La Coppa attira la folla a Cornaredo

Fotografie, autografi e tanti sorrisi. È stato un momento di festa quello andato in scena oggi pomeriggio allo stadio di Cornaredo, dove circa 800 persone si sono riunite per incontrare i giocatori e lo staff del FC Lugano.

Emozioni ancora vive Palpabile l’entusiasmo dei presenti, ancora su di giri per il grande risultato ottenuto dalla squadra bianconera che, lo ricordiamo, domenica pomeriggio ha conquistato la Coppa Svizzera battendo 4-1 il San Gallo nella finale di Berna.

Una Coppa scintillante I tifosi hanno anche potuto osservare da vicino il trofeo conquistato dal club bianconero. Trofeo che mancava in Ticino da 29 lunghi anni.

Niente allenamento

Visto il grande numero di tifosi presenti, la seduta di allenamento pomeridiana della squadra è stata annullata per permettere ai calciatori di continuare a firmare autografi. Il prossimo impegno ufficiale per il Lugano è in programma domani sera, quando a Cornaredo arriverà lo Zurigo campione svizzero.