Marea nera, il satellite mostra le dimensioni del disastro

“Puliremo le spiagge entro la fine di febbraio”

In una intervista domenica il direttore esecutivo di Repsol, Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, ha sottolineato che “ci siamo impegnati a pulire le spiagge inquinate entro la fine di febbraio”. Questo, mentre sono ancora in corso le indagini sulle cause dell’accaduto e sull’estensione della zona interessata dalla marea nera. Reagendo alle dichiarazioni del responsabile di Repsol, l’Organismo di valutazione e certificazione ambientale (Oefa) peruviano ha diffuso un comunicato in cui sostiene che “il 23 gennaio è stato stimato che l’estensione dell’area interessata è, per la componente suolo (fascia di spiaggia e costa), di 1’800’490 mq (180 ettari), e per la componente idrica (mare), di circa 7’139’571 mq (713 ettari)”.