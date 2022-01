Tonga, ora scatta l’allarme marea nera in Perù

Aperta un’inchiesta sull’incidente Il 15 gennaio era in corso un trasferimento di greggio da una petroliera alle infrastrutture della raffineria La Pampilla, operata dalla compagnia spagnola Repsol, quando la forza d’urto delle onde che in mare aperto hanno raggiunto i 15 metri di altezza ha fatto precipitare in acqua i barili di greggio. Le misure di contenimento previste per questo genere di incidenti sono scattate con un gravissimo ritardo per ragioni che sono ora oggetto di un’indagine. Ma nel frattempo uno spesso strato nero si è depositato su una ventina di spiagge, secondo l’Organismo di valutazione e controllo ambientale (Oefa), mentre il Servizio nazionale delle aree protette dallo Stato (Sernanp) ha denunciato la morte di pesci, uccelli, altri animali e una grave contaminazione della vegetazione marina.

Un piano per garantire la sicurezza dei soccorsi

Con gli aiuti rischia di arrivare anche il coronavirus a Tonga, finora Covid free. Un aereo decollato dall’Australia è stato costretto a tornare indietro dopo che a bordo è stato scoperto un caso di contagio e i rifornimenti sono stati caricati su un altro velivolo. Il governo dell’arcipelago ha una politica molto rigida per scongiurare ogni tipo di rischio ma l’insidia virus è in agguato e anche l’Onu, consapevole del potenziale disastro aggiuntivo che potrebbe abbattersi sulle isole, sta mettendo a punto un piano per garantire la sicurezza dei soccorsi. Jens Laerke, portavoce dell’agenzia delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (Ocha) ha spiegato che si stanno vagliando le opzioni possibili, l’uso di personale locale per scaricare gli aiuti dagli aerei senza che l’equipaggio scenda a terra, l’utilizzo di gru per prelevare i rifornimenti dalle navi o anche elicotteri diretti ai cargo che resterebbero ormeggiati al largo.