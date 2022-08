Francia, 3’000 persone evacuate per l’incendio

Più di 3’000 persone sono state evacuate tra la notte e la mattina a causa di un vasto incendio tra Lozere e Aveyron, nel Sud della Francia, che ha distrutto almeno 700 ettari. Il municipio di Mostuéjouls nell'Aveyron ha reso noto che non ci sono feriti. L'incendio, iniziato nella tarda serata di ieri a Massegros, è stato innescato da una macchina agricola e si è poi propagato a Mostuéjouls, nell'Aveyron. “Le fiamme erano a poche centinaia di metri dalle abitazioni, i gendarmi e i pompieri sono venuti a dirci di evacuare, abbiamo dovuto andarcene tutti nel cuore della notte”, ha detto all’Afp il gestore di un bed and breakfast, preoccupato per i suoi alloggi, alcune case sugli alberi.