Incendio vicino a Montpellier, oltre 1’200 evacuati

L’incendio ha avuto origine da una macchina agricola che, raschiando l’asfalto bollente della strada, ha provocato scintille e poi le fiamme. Impegnati 200 vigili del fuoco della Lozère e dell’Aveyron, in azione per tutta la notte, supportati da rinforzi giunti dall’Alta Garonna. Il fuoco si è propagato in fretta in zone di pineta molto fitta e di difficile accesso verso le gole del Tarn.