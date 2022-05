Benzina, via le accise fino a luglio

La benzina continuerà a costare di meno in Italia. Lo sconto di 30 centesimi sulle accise dei carburanti è stato prorogato fino al prossimo 8 luglio. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, secondo quanto riferiscono i media italiani. L’intervento viene inoltre esteso anche al metano, per cui l’accisa va a zero e l’Iva viene ridotta al 5%.