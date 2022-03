Belgio, conducente negativo all’alcool test

Accertamenti in corso Per il procuratore si tratta comunque del "presunto" conducente: oltre alle verifiche sull'auto iniziate questa mattina, sono in corso anche accertamenti per chiarire quale tra i due cugini italo-belgi, Paolo e Nino Falzone, fosse davvero alla guida. Si attende ancora di conoscere, invece, l'esito degli esami del sangue effettuati ieri ai due.

Attesa per oggi l’udienza

Secondo le indiscrezioni circolate questa mattina a uno dei due Falzone, ma non si sa quale, era stata sospesa la patente nel 2017 per dei "precedenti alla guida", riavuta dopo aver rifatto tutti gli esami per la patente con pratica, teoria, e test medici e psicologici. Anche oggi il sostituto procuratore di Mons Damien Verheyen, ieri a La Louvière, ha ribadito che nessuno dei due cugini ha comunque precedenti penali. Attesa per oggi l'udienza di convalida per i Falzone in cui potrebbe venir formalizzata una accusa di omicidio colposo.