Auto sulla folla in Belgio, 6 morti

Auto contro la folla oggi a La Louvière, in Belgio: questa mattina, durante una manifestazione popolare legata al carnevale, un veicolo ha investito i passanti e il bilancio attuale è di sei morti e decine di ferite. Due persone sono state fermate e interrogate.

“Il bilancio attuale è di 6 morti sul posto, 10 feriti gravi, 10 feriti un po’ meno gravi e 17 feriti leggeri”, ha spiegato il responsabile dei soccorsi Claude Hautain nel corso di una conferenza stampa. Le persone coinvolte “sono riunite al centro sportivo per essere prese in carico dalla cellula psico-medico-sociale”, ha aggiunto. Tra le vittime dell’incidente “non ci sono bambini o minori”, ha tenuto a precisare il comitato di crisi, dopo che alcune fonti avevano dato la notizia di un bambino deceduto. I fatti sono avvenuti attorno alle 5.00 a Strépy-Bracquegnies, nel villaggio di La Louviere, in Vallonia. Sul luogo dell’incidente erano presenti al momento dell’incidente 150-200 persone.

Non è privilegiata la pista terroristica

“Non è privilegiata la pista terroristica”, secondo quanto emerso dall’autorità giudiziaria in conferenza stampa. Le due persone fermate sono entrambe di La Louvière, nate rispettivamente nel 1988 e nel 1990. Nessun elemento porta a ritenere che la strage sia legata a un inseguimento della polizia. Lo riferiscono le autorità locali in una conferenza stampa, aggiungendo che l’auto è stata ritrovata a diverse centinaia di metri dal posto.

La testimonianza

“Stavo camminando, mi sono girato e ho visto un’auto schiantarsi sulla folla. È arrivata molto velocemente e non ha frenato. Ha continuato la sua corsa e ha travolto un personaggio in maschera 100 metri più avanti. Sono corso dietro alla macchina, ma è andata avanti senza fermarsi e non sono riuscito a raggiungerla”. È la testimonianza di Theo che era in strada a Strépy-Bracquegnies. La testimonianza è stata raccolta da Rtbf.be. Il Re e il premier belga si recheranno nel pomeriggio a Strépy-Bracquegnies. Lo ha annunciato il gabinetto del primo ministro De Croo, secondo quanto riportano i media belgi.