Auto su folla a Berlino, 7 scolari ancora in ospedale

“Sette scolari sono ancora ricoverati negli ospedali di Berlino”. Lo ha reso noto il presidente del Land dell’Assia, Boris Rhein, in una conferenza stampa in corso da Bad Arolsen, il comune da cui proviene la scolaresca colpita ieri a Berlino , dove un 29enne tedesco-armeno ha travolto la folla con l’auto a Charlottenburg, provocando la morte di un’insegnante e il ferimento di decine di persone.

L’uomo affetto da malattia psichica L’uomo che ha commesso il folle gesto, arrestato ieri dalle autorità, è ritenuto affetto da malattia psichica, secondo quanto ha riferito ieri in serata la senatrice dell’Interno della capitale Iris Spranger. Con l’aiuto di un interprete, gli inquirenti stanno ora cercando di scoprire qualcosa in più dalle sue dichiarazioni confuse, ha spiegato il sindaco di Berlino Franziska Giffey. Stando allo stato attuale delle indagini, l’ipotesi dell’incidente sarebbe escluso. Il 29enne dovrebbe comparire giovedì davanti un giudice.

Non chiaro il movente

Il movente dell’uomo non è stato ancora del tutto chiarito. Nell’auto, che appartiene alla sorella, sono stati trovati poster e documenti che contenevano dichiarazioni sulla Turchia, ha detto Spranger. Non si tratta, tuttavia, di una lettera di confessione. Il contenuto esatto è sconosciuto. Non è inoltre chiaro se il materiale appartenga al 29enne o a sua sorella e se sia collegato al crimine commesso.