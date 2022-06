Auto sulla folla a Berlino, un morto e vari feriti

Mercoledì mattina un veicolo è finito contro la folla sulla Rankenstrasse a Berlino, vicino alla Gedächtniskirche nel quartierie di Charlottenburg. Lo hanno confermato i pompieri all’emittente rbb. Secondo le prime informazioni, una persona ha perso la vita e almeno 8 persone sono rimaste ferite. Cinque di loro sono in pericolo di morte e tre sono in condizioni gravi, secondo quanto hanno confermato i vigili del fuoco. Tra i feriti ci sarebbero alunni di una scuola dell’Assia. La donna uccisa sarebbe la loro insegnante, 51 anni. Lo riporta il Tagesspiegel.

Arrestato il conducente

Il veicolo avrebbe terminato la sua corsa in un negozio e il conducente è stato arrestato, ha confermato un portavoce della polizia a Rbb. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un’azione intenzionale, riferisce la Polizia di Berlino via Twitter. Sul posto un ingente dispiegamento dei vigili del fuoco e di polizia.