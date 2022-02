Ancora scontri a Parigi

I manifestanti facenti parte dei “Convogli della libertà” (che riuniscono “gilets jaunes” e oppositori del presidente Macron) hanno raggiunto nella giornata di oggi gli Champs Élysés. La loro presenza, come riporta franceinfo, ha subito provocato l’intervento delle forze dell’ordine col fine di disperdere i manifestanti. Ad inizio serata, dei manifestanti erano ad ogni modo presenti sul posto in un ambiente che è stato definito “teso”. Anche Le Parisien riporta le testimonianze dei giornalisti sul posto. La situazione non sembra ancora essersi calmata. Se intorno alle 19:20 dei piccoli gruppi di manifestanti si disperdevano progressivamente, dopo le 20 sono stati segnalati numerosi altri dimostranti che inneggiano agli slogan “Macron démission”. La polizia ha fatto uso di gas lacrimogeno, e voci non confermate parlano di un uomo che versa in gravi condizioni di salute sul ciglio della strada.