Convogli della libertà, in migliaia verso Parigi

Partiti in convoglio da tutta la Francia, migliaia di oppositori al super green pass francese - un totale di circa 2’600 veicoli secondo la polizia - sono in marcia verso Parigi. È la protesta dei cosiddetti ‘Convogli della Libertà’, partito in direzione direzione della capitale malgrado il divieto decretato ieri dalla polizia. Ricordando che il diritto di manifestare è “costituzionalmente garantito”, il premier Jean Castex, ha messo in guardia sul divieto tassativo di bloccare il traffico. I partecipanti verranno fermati “se bloccano la circolazione o se intendono bloccare la capitale, su questo bisogna essere molto fermi”, ha avvertito mentre diversi manifestanti assicurano di non nutrire questa intenzione.