Al via il voto su Johnson: ultimo appello del premier

Verdetto in serata

Il voto è fissato fra le 18 e le 20 ora britannica (le 19 e le 21 in Svizzera), con l'annuncio previsto un'ora dopo. Il premier ha scritto una lettera a ciascuno dei parlamentari conservatori e li ha poi affrontati faccia a faccia in un confronto teso, subito prima di uno scrutinio che le previsioni indicano possa vederlo vincitore, ma non senza un'opposizione tale da lasciarlo ancora a rischio.