Partygate, Johnson: “Mi scuso con tutto il cuore”

“Mi scuso con tutto il cuore” ma resto al mio posto per svolgere il mio dovere con “umiltà” anche per contrastare Vladimir Putin e rafforzare il sostegno del Regno Unito all’Ucraina. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson a proposito dello scandalo Partygate, intervenendo alla Camera dei Comuni per la prima volta dopo aver ricevuto la multa di Scotland Yard per aver violato le restrizioni anti Covid, introdotte dal suo stesso governo, in un evento del giugno 2020 in cui si festeggiava il suo compleanno alla Cabinet Room di Downing Street.

Insieme alle scuse contrite e “senza riserve” pronunciate nel corso di un animato dibattito ai Comuni insieme al tentativo di giustificarsi con la sua “buona fede”, Johnson ha ribadito che i britannici “hanno il diritto di aspettarsi di meglio dal loro primo ministro”. La domanda cruciale gli è stata rivolta da un deputato compagno di partito, Peter Bone: “Ha deliberatamente ingannato il Parlamento?”. “No”, ha risposto il premier Tory, che insiste sul fatto di non aver consapevolmente violato la legge.

Johnson a fronte dell’offensiva delle opposizioni, a partire dal Labour che ne chiede con forza le dimissioni, ha sottolineato di aver cercato di rimediare a quanto fatto, pagando subito la multa, rimettendosi all’indagine ancora in corso (che potrebbe fra l’altro riservargli nuove sanzioni) e portando a termine una riorganizzazione interna fra i suoi collaboratori a Downing Street, e allo stesso tempo ha rilanciato sulla necessità di restare al suo posto.

“Il mio compito è quello di lavorare ogni giorno per rendere il popolo britannico più sicuro, più protetto e più prospero ed è quello che continuerò a fare’’. Questa la sua dichiarazione d’intenti per cercare di superare il momento di difficoltà, ricordando le priorità per il Paese, sul fronte internazionale con la minaccia della Russia ma anche su quello interno, con uno scenario economico complesso e mutevole tra conseguenze dell’attacco di Putin e caro vita coi prezzi record dell’energia.