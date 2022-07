L’aumento dei tassi? “Nessuna sorpresa”

Dopo oltre dieci anni, la Bce ha deciso giovedì di alzare i tassi di interesse di mezzo punto percentuale. Era dal 2011, per la precisione, che l’istituto bancario restava in zona negativa. Ma ora siamo nel 2022 e l’inflazione galoppa. Proprio per questo, è arrivato il ritocco al rialzo, che potrebbe anche essere solo il primo di una lunga serie. Quello che è sicuro, però, è che la mossa della Bce non ha rappresentato una sorpresa, anzi. “La decisone di rialzare i tassi di interesse da parte della Bce era ampiamente prevedibile” conferma a Ticinonews Enrico Bertozzi, Sostituto responsabile Advisory e gestione patrimoniale di Banca Stato. “Era addirittura stata annunciata in giugno dalla stessa presidente Lagarde nel meeting che si era tenuto in Portogallo”. L’incertezza “riguardava se il rialzo sarebbe stato di 25 punti base oppure di 50, e alla fine hanno optato per quest’ultima soluzione”.