Zona 20 in Piazza Governo, insorgono i commercianti

Si levano voci critiche sul progetto di Piazza Governo a Bellinzona, dove si intende creare una zona d’incontro, con una velocità massima di 20 km/h, ed eliminare circa 10 stalli accanto alla foca. In questi giorni, a nome di alcuni commercianti ed esercenti del centro cittadino, la presidente dei commercianti Claudia Pagliari ha scritto al Municipio per esprimere la propria preoccupazione. Il timore è infatti che questa riorganizzazione possa influire negativamente sulla frequenza del centro cittadino. E le tempistiche non sono delle migliori, spiega Pagliari, contattata da Ticinonews. “Usciamo da due anni difficili di pandemia, che hanno messo a dura prova il commercio locale. Ora è iniziata anche una guerra...Non è il momento di fare grandi esperimenti. Non possiamo permettercelo”.