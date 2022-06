Zelensky a Lugano? “Improbabile”

La Confederazione considera quindi improbabile l’arrivo in Ticino del presidente ucraino in occasione della Ukraine Recovery Conference, prevista sulle rive del Ceresio il 4 e 5 luglio prossimi. Del resto, per la prima volta anche una persona vicina allo stesso Zelensky si è espressa pubblicamente sull’improbabilità di una sua trasferta in Ticino. Alexander Rodnyansky, consigliere economico del capo di Stato ucraino, ha infatti dichiarato: “Il Presidente non ha lasciato l’Ucraina dallo scoppio della guerra. Un viaggio in Svizzera sarebbe molto difficile”.