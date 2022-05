“Vogliamo chiarezza sui profughi ucraini”

Il popolo ticinese non ha mancato di dimostrare la propria solidarietà verso il popolo ucraino, inviando donazioni, organizzandosi per portare cibo, vestiti, medicinali sul territorio in guerra e accogliendo dei profughi in appartamenti o soluzioni abitative di privati. Adesso però c’è chi chiede chiarezza sull’attuale situazione, che a detta dei firmatari dell’interrogazione inoltrata quest’oggi da Lega, Udc e Udf alla città di Mendrisio, andrebbe meglio regolamentata.