Vivere in autosufficienza è possibile

Come funziona Il conflitto in Ucraina non ha fatto altro che accrescere una situazione già precaria, con il rischio di una penuria elettrica, già ventilata da più parti. E allora serve davvero una svolta. Ma come funziona il fotovoltaico? “Ora ho una parte di autoconsumo, vuol dire che una parte del fotovoltaico la consumo direttamente, mentre la gran parte va in rete”, spiega ancora Storni. “Acquisto meno energia dall’Azienda Elettrica Sopracenerina. Se prima acquistavo 7’000 kW/h, adesso sono 4’500. In rete metto circa 8’500 kW/h, quindi questa casa produce più energia di quella che consuma”. Tuttavia non c’è alcun guadagno perché Storni riceve 9 centesimi al kW/h, mentre lui ne paga 22 all’acquisto.

Investimento ammortizzato in futuro

Storni ha poi mostrato l’impianto attivo a casa sua e l’esperienza è positiva. Stando a Storni, l’investimento iniziale verrà ammortizzato in una decina di anni. Da quel giorno in poi la sua bolletta elettrica sarà nettamente inferiore: un terzo di quanto pagava prima di istallare i pannelli sul tetto. Chi istalla un impianto come il suo ha la possibilità di acquistare una batteria per accumulare energia. Una sorta di riserva per i periodi dell’anno in cui il sole latita. A suo dire non è però conveniente in Ticino. Meglio immettere energia elettrica in rete, ma su questo punto ritiene che le aziende elettriche debbano fare di più, ovvero pagare correttamente l’energia immessa in rete. “Dovrebbero aumentare di 2 o 3 centesimi al kW/h. In questo modo non ci sarebbero più problemi per lo sviluppo del fotovoltaico, anche per chi ha difficoltà a pagare non sapendo neanche se ci sarà o meno un ritorno economico, o perlomeno una copertura dei costi dell’investimento”.