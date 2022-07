Vitta in visita dagli agricoltori momò

Nel pomeriggio di oggi il Consigliere di Stato Christian Vitta si è recato nel Mendrisiotto in visita ad alcune aziende agricole e vitivinicole colpite dalla siccità per seguire personalmente l’evolversi della situazione e verificare se le prime misure messe in atto stanno dando i loro frutti.

Dagli incontri è emerso che questi provvedimenti stanno effettivamente sortendo degli effetti. Al momento è già possibile prelevare temporaneamente l’acqua dal lago previa autorizzazione delle autorità cantonali. Sta inoltre continuando la buona collaborazione con le autorità locali per individuare fonti di acqua alternative, come dei pozzi di captazione in disuso, e con la Protezione Civile (Pci) per la messa a disposizione di motopompe e tubi per l’irrigazione di campi e vigneti.

I ringraziamenti, la vicinanza

Vitta ha ringraziato tutti coloro che si stanno adoperando per far fronte a questa situazione di emergenza e ha espresso vicinanza alle aziende agricole e vitivinicole toccate. Ha pure sottolineato che il Dipartimento delle finanze e dell’economia è in costante contatto con l’Unione Contadini Ticinesi per seguire l’evolversi della situazione. Inoltre, la Sezione dell’agricoltura, oltre a fungere da primo contatto per le domande degli agricoltori per quanto concerne le richieste di prelievo d’acqua pubblica di superficie e prestito di materiale della protezione civile, può sostenere le aziende agricole che vogliono dotarsi di nuovi impianti di irrigazione fissi nell’ambito degli aiuti per i miglioramenti strutturali.