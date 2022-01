Visita la Verzasca e rimane bloccato nel fango

Nella giornata di ieri, poco dopo le 12, è giunta la segnalazione di un escursionista in difficoltà in territorio di Gordola. Secondo quanto riferisce la polizia cantonale, un 64enne cittadino svizzero domiciliato nel canton Zurigo, mentre si trovava nell’area del bacino idroelettrico di Vogorno (recentemente svuotato per permettere la revisione totale dell’impianto), è infatti rimasto per diverso tempo immobilizzato nella densa melma.