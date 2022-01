Violenza sulle donne, “bruciamo l’indifferenza”

È iniziato il 2022 e il collettivo Io l’8 ogni giorno torna a Lugano con un falò detto “dell’indifferenza” per far sentire una voce spesso inascoltata, quella delle donne che subiscono o hanno subito violenze. La manifestazione che ha avuto luogo sabato alla Foce è stata caratterizzata da testimonianze d’impatto ed emozionanti, come quella di una vittima dell’ex funzionario del DSS che si è raccontata: “Bruciare l’indifferenza è il primo passo, un passo che compete a chiunque. Una reazione è indispensabile affinché finalmente si possa cominciare ad agire contro la violenza, perché se non si fermano le persone che compiono abusi, esse continueranno a stare in giro e a compiere abusi. Questa reazione deve essere veramente collettiva”.

“Il piano d’azione contro la violenza non ci soddisfa”

Il messaggio è quello di andare avanti, fare chiarezza e farlo con un audit esterno, per le vittime ma anche per imparare e non sbagliare più in futuro. Secondo gli organizzatori è necessario fare di più, anche alla luce della stretta attualità. Per la deputata in Gran Consiglio Angelica Lepori Sergi, “le istituzioni devono affrontare la questione in modo più coraggioso. Il piano d’azione contro la violenza recentemente presentato non ci soddisfa perché non mette in campo tutte le misure necessarie per fornire ascolto e protezione alle donne.”

“Le donne in difficoltà non sanno a chi rivolgersi”

Secondo Lepori Sergi gli strumenti per combattere la violenza sulle donne non sarebbero funzionali: “Uno dei problemi che abbiamo in Ticino è la difficoltà nel trovare degli enti che possano aiutare le donne. Da tempo chiediamo l’istituzione di un numero unico cantonale 24/7 dove le donne possono rivolgersi per chiedere aiuto. Questo sarebbe un primo passo, ma non c’è ed è un grosso problema”.