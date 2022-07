Violenti temporali sul Ticino

Forti temporali hanno bagnato il Ticino per tutta la notte. MeteoSvizzera ha diramato allerte di grado 3 per Locarnese, Alta Vallemaggia, Verzasca, Bellinzonese, Blenio, Leventina, Riviera, Alto Moesano, Basso Moesano e Luganese. È stato inoltre lanciato l’allarme per temporali di intensitá rossa.

Venti (quasi) da record A Locarno Monti è stata registrata la seconda raffica di vento da temporale più forte dal 1981, anno di inizio delle misurazioni. Sempre a Locarno, secondo MeteoNews, sono caduti 21 millimetri di pioggia in dieci minuti. Sono stati segnalati danni soprattuto a Losone e in Valle Maggia. A Cardada è anche saltata la corrente.

Disagi anche nel resto del paese

Non solo Ticino. Violenti temporali si sono abbattuti anche sul Giura, sull’Oberland bernese, e sulla Svizzera orientale. Finora non si registrano danni rilevanti. In alcune regioni le precipitazioni sono state molto intense. A causa delle forti piogge, un torrente ha rotto gli argini nel canton Svitto: la strada principale tra Pfäffikon e Freienbach è chiusa al traffico, indica la polizia cantonale. A Burgdorf (BE) sono caduti chicchi di grandine dal diametro di 5 cm, ha riferito Srf Meteo. Sono state segnalate grandinate anche nel Canton Giura e a Basilea Città. I temporali hanno preceduto un fronte freddo, che continuerà ad attraversare la Svizzera oggi, portando a un calo netto delle temperature nel Paese. Sono previsti altri forti temporali, soprattutto sul versante meridionale delle Alpi.