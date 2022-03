“Violare la neutralità: un errore capitale”

Al pari dell’UDC, anche la Lega dei ticinesi condanna l’aggressione armata dell’Ucraina da parte della Russsia, ma esprime preoccupazione per il fatto che la Svizzera abbia preso posizione, adottando integralmente le sanzioni dell’UE nei confronti della Russia, violando così la sua neutralità. “La neutralità armata ha protetto la Svizzera per oltre 200 anni”, scrive la Lega in una nota. “Essa è il presupposto per i famosi “buoni uffici” elvetici nell’interesse della pace. La servile adesione alle sanzioni decise dall’UE - che ricorda da vicino la ripresa dinamica, ossia automatica, del diritto UE prevista dall’accordo quadro istituzionale - demolisce la credibilità della Confederazione come mediatrice”.

Ritirare la candidatura dal Consiglio di sicurezza dell’Onu

Per il movimento di via Monte Boglia la Svizzera deve ora, per non peggiorare ulteriormente la situazione, ritirare immediatamente “l’improvvida” candidatura al Consiglio di Sicurezza dell’Onu: “non farlo sarebbe l’ennesima dimostrazione che la maggioranza della classe politica elvetica ha ormai gettato alle ortiche, nella foga di “accodarsi”, l’essenza stessa della nazione, ed uno dei suoi beni più preziosi”, ritiene la Lega.