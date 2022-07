Vico Morcote, chiusura strada a fine luglio

Il municipio di Vico Morcote informa che la strada Da Vigh in zona Prea Bèla - Molinaccio resterà chiusa tra le 7:45 e le 17:30 da martedì 26 luglio a giovedì 28 luglio. La misura è necessaria per permettere i lavori di allargamento e rimaneggiamento della strada cantonale.

Il percorso alternativo per accedere al paese è quello che passa da Morcote; tuttavia, questo non sarà accessibile ai camion di lunghezza superiore agli 8 metri.