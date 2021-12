Via Valdani, appello contro il proscioglimento

Mirko Ignorato dovrà tornare a processo, davanti alla Corte di Appello e revisione penale. La procuratrice pubblica Marisa Alfier ha infatti deciso di presentare appello contro il suo proscioglimento, deciso dalla corte delle Assise criminali di Mendrisio, nel merito del delitto di Via Valdani. Lo riporta la Regione. Ignorato era accusato di aver avuto parte attiva nell’uccisione del fiduciario Angelo Falconi, per cui il padre Pasquale Ignorato è stato condannato a 17 anni di carcere. Stando alla ricostruzione della procuratrice infatti Falconi sarebbe stato colpito sia da un tubo di ferro impugnato dal padre che da un’arma da punta e taglio utilizzata dal figlio, ma che non è mai stata ritrovata. Applicato il principio “in dubio pro reo”, la Corte ha dunque deciso di escluderne l’esistenza.