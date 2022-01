Verzasca, il lago di Vogorno è agli sgoccioli

Un mondo che riemerge. Lo svuotamento del bacino Vogorno ha attirato nelle ultime settimane tantissime persone in Valle Verzasca, curiose di vedere con i propri occhi ciò che resta del passato e che negli ultimi 60 anni è rimasto sommerso dalle acque del lago. Lunedì inizierà l’ultima fase dello svuotamento del bacino prima degli importanti lavori di manutenzione dell’impianto. L’evento storico non ha portato a galla solo ponti e strade, ma anche ricordi di chi quel periodo lo ha vissutto. Teleticino si è recato in valle per un ampio reportage lungo le sponde della Verzasca.