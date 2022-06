Verdi: via libera alla lista col Ps

Problematiche e collaborazione

Secondo i Verdi, la guerra in Ucraina ha messo in evidenza la gravità della dipendenza dalle energie fossibili, che “oltre che essere dannosa per il clima è deleteria per la nostra economia e la nostra indipendenza”. In effetti, dopo due anni di pandemia, secondo il partito, le conseguenze del caro energia e il rallentamento dell’economia “si starebbero facendo sentire nel quotidiano sommando l’emergenza sociale a quella climatica”.

Inoltre, in Ticino, per “contrastare” quella che è definita “deriva populista”, che “chiede al ceto medio e persone fragili di tirare la cinghia mentre prepara gli sgravi per chi guadagna oltre 350’000 franchi”, i Verdi si dicono pronti a costruitre una lista di area per il Consiglio di Stato alle prossime cantonali. Ciò, ad alcune condizioni: dovranno venire offerte a tutte e tutti i candidati della lista le stesse opportunità di riuscita, le candidate e i candidati al governo dovranno condividere valori e programma, e per finire, i futuri nominativi, una volta identificati, dovranno essere avallati dai diversi gremi.