Verdasio, l’esercito aiuta nella lotta all’incendio

L'incendio, lo ricordiamo, è scoppiato mercoledì in zona Verdasio. Le risorse civili impiegate, in particolare i pompieri di Locarno e tre elicotteri civili, non sono riuscite a contenere le fiamme. Per tale ragione, ieri pomeriggio il Canton Ticino ha richiesto l'appoggio dell'esercito.