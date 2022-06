Veicolo in fiamme a Cugnasco, strada chiusa

Un veicolo ha preso fuoco sulla strada cantonale a Cugnasco poco prima delle 12.30. Il conducenta della BMW targata Ticino stava circolando in direzione di Riazzino quando ha notato delle fiamme uscire dal vano motore e si è subito fermato a lato della strada. La macchina in breve tempo è stata completamente avvolta dalle fiamme. Lo comunica RescueMedia. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Tenero che hanno domato il rogo ed in seguito raffreddato le lamiere. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.