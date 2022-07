Vedeggio-Cassarate: “Il bilancio è positivo”

Bilancio positivo, nella memoria di Borradori

“Il bilancio, seppure in chiaro-scuro, è sicuramente positivo”. I risultati della Vedeggio-Cassarate suscitano soddisfazione: “Non potremmo immaginare cosa significherebbe entrare in città senza questo accesso, che ha sgravato gli altri”. Ciò malgrado “non tutti gli aspetti collaterali del progetto siano stati realizzati. Ci sono ancora molte idee per il comparto tra Cornaredo e la Vedeggio-Cassarate; le procedure si sono protratte e non si vede ancora il quadro complessivo, però è questione di tempo”. In effetti, in ordine temporale, la galleria in questione è stata l’ultima grande opera realizzata, come conferma il consigliere di Stato: “In questo senso mi piace ricordare il grande lavoro di Marco Borradori. Queste grandi opere richiedono una gestazione lunghissima, e so cosa significa per il direttore del Dipartimento occuparsi di un progetto del genere”.