Valigia sospetta a Taverne, chiamati gli artificieri

Una valigia sospetta segnalata oggi attorno le 12.25 a Taverne ha messo a soqquadro il traffico ferroviario e stradale presso la stazione di Taverne-Torricella. Il bagaglio, di colore grigio, era stata ritrovata vicino alla cabina delle fototessere, generando immediatamente la messa in atto un dispositivo per isolare la zona. Per motivi di sicurezza è stato dunque bloccato il traffico sulla strada cantonale oltre al traffico ferroviario. Infine però, buone notizie: le verifiche fatte dal Gruppo artificieri della Polizia cantonale hanno potuto stabilire che il contenuto della valigia non era pericoloso, motivo per cui poco dopo le 14 il dispositivo è stato tolto e ripristinata la viabilità.