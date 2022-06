Vaiolo delle scimmie: “Il paziente sta benone”

“Il paziente non è mai stato ospedalizzato, è sempre rimasto a livello ambulatoriale, sta benone. Dalle informazioni che abbiamo, è anche in fase di miglioramento”. Sono queste, per bocca del medico cantonale Giorgio Merlani, le condizioni del primo ticinese che ha contratto il vaiolo delle scimmie. “Dopo un iniziale peggioramento è migliorato, buon segno insomma. Abbiamo già avuto alcuni casi sospetti, questo è il primo caso chiaro, che poi è stato anche confermato dall’analisi microbiologica”, ha dichiarato Merlani ai microfoni di Ticinonews.

Da chiarire le cause del focolaio

Il vaiolo delle scimmie “è presente in maniera endemica in alcuni Paesi, ci sono stati dei focolai all’esterno negli anni passati. Come mai oggi ci sia un focolaio così grosso, che si mantiene e si estende, è difficile da dire”, racconta il medico cantonale. “Si stanno anche facendo analisi per capire che non ci sia stata una mutazione, per il momento non ci sono segnali in questo senso. Da capire se è un caso o se è il fatto che la gente è sempre più mobile, che la gente è sempre più vicina al reservoir animale, perché è lì che si concentra tutta una serie di virus, ma il virus del vaiolo della scimmia in particolare. Sono ipotesi, ma spiegazioni chiare e nette non ci sono”.