Vacallo coccola il suo “Crus”

Dipendenti del comune in viaggio

Il sindaco ieri non era a Berna per festeggiare la vittoria. È rimasto anche perché quasi tutti gli impiegati del comune del Mendrisiotto sono partiti in direzione della capitale. Con le votazioni federali, qualcuno tuttavia doveva pur rimanere. Dal comune momò sono partiti due pullman per sostenere sì la squadra, ma soprattutto il Crus. “Tanti mi han detto che andavano per sostenere lui”, aggiunge il sindaco. E tra le persone in trasferta a Berna c’era anche il segretario comunale Filippo Pezzati. “Abbiamo gioito durante la partita, al ritorno in treno e poi in piazza ad aspettarli. Una carrellata di emozioni”, racconta entusiasta.