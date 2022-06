Uso d’acqua limitato in 5 quartieri di Mendrisio

Il perdurare di scarsità di precipitazioni e i forti consumi di acqua potabile si fanno sentire sugli acquedotti momò. Le Aziende Industriali di Mendrisio (AIM) hanno infatti diramato un divieto di usare l’acqua potabile per scopi non domestici all’utenza di cinque quartieri di Mendrisio. Si tratta di Arzo, Tremona, Besazio, Salorino e Somazzo. Il divieto vale a partire da subito e rimarrà in vigore fino a nuovo avviso.