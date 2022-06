Urtata da un’auto: ferite serie per una scooterista

Oggi poco dopo le 14 a Mendrisio vi è stato un incidente della circolazione stradale. Lo comunica la Polizia cantonale. In base a una prima ricostruzione, una 28enne cittadina italiana residente in Italia circolava in sella a un motoveicolo su via Pra Mag in direzione di Rancate. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, è stata urtata da una vettura guidata da una 44enne italiana residente in Italia che si stava immettendo su via Pra Mag proveniente da un posteggio.