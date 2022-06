Urta la barriera metallica ed esce di strada

Potrebbe essere lo scoppio di un copertone, la causa dell’incidente accaduto questo pomeriggio, attorno alle ore 13.45, sulla strada Cantonale a Sant’Antonino. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di una BMW immatricolata nel canton Berna, per motivi da stabilire, giunto all’altezza del Mc Donald’s ha perso il controllo del veicolo, che ha dapprima sbattuto contro la barriera metallica di protezione posta al centro delle due careggiate, e in seguito è uscito di strada sulla destra, finendo nel parcheggio di alcuni negozi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che hanno visitato i protagonisti del sinistro, i quali, fortunatamente, avrebbero riportato unicamente delle contusioni. Sul posto anche i pompieri di Cadenazzo per la messa in sicurezza della zona e per il recupero dei liquidi persi dal veicolo, oltre agli agenti della Polizia Cantonale per i rilievi del caso.