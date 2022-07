URC 2022, il programma

aprirà formalmente la conferenza. Seguirà il discorso del presidente Volodymyr Zelensky, che si collegherà via video da Kiev per presentare l’attuale situazione in Ucraina e illustrare gli auspici per questa conferenza.

Sul mezzogiorno Cassis e Shmyhal terranno una conferenza stampa per fare il punto sulle conclusioni della conferenza. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.00, si apriranno sessioni dedicate a temi economici, in cui rappresentanti del settore privato potranno scoprire come essere coinvolti in progetti per la ricostruzione, mentre i rappresentanti politici potranno identificare potenziali partner. Tra gli argomenti in discussione, l’agricoltura, i trasporti, l’indipendenza energetica e l’industria IT. La conclusione dell’URC è prevista verso le 16.45.