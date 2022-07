URC 2022, bilancio positivo per la Polizia

È positivo, sul piano della sicurezza, il bilancio della Ukraine Recovery Conferenze tenutasi a Lugano il 4 e il 5 luglio. Lo comunica la Polizia cantonale. Il dispositivo appositamente pianificato e messo in atto per questo importante evento di respiro internazionale ne ha saputo garantire lo svolgimento regolare, si legge. Anche per quanto riguarda l’impatto sulla popolazione i disagi sono risultati contenuti.

Fondamentale la collaborazione

La collaborazione con i diversi partner della sicurezza è stata fondamentale e il bagaglio di esperienze accumulato in questa occasione sarà prezioso per il prossimo futuro. La URC 2022 ha rappresentato un banco di prova importante per tutte le persone impegnate, a vari livelli e con i rispettivi compiti e competenze, nel lavoro di sicurezza delle personalità e delle zone sensibili. In questo senso, grazie a una preparazione accurata e alla collaborazione con i numerosi partner (fedpol, polizie comunali, Esercito, Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Polizia dei trasporti, Protezione civile, sicurezza privata), il bilancio complessivo al termine dell’operazione è da ritenersi positivo. I preparativi, iniziati negli scorsi mesi, hanno trovato concretezza in un dispositivo pronto ad adattarsi alle diverse variabili.

Disagi ridotti

L’impatto sulla popolazione e i problemi legati al traffico si sono rivelati minimi. Questo anche grazie a una comunicazione puntuale fatta attraverso l’invio di lettere alla popolazione, la creazione di un sito internet dedicato, contenente tutte le informazioni più rilevanti sull’organizzazione della Conferenza, e l’istituzione di una helpline telefonica, che durante la sua attivazione (dal 28.06 al 05.07) ha gestito oltre 600 chiamate. Inoltre già martedì in serata la viabilità cittadina è stata completamente ripristinata, come pure tutte le linee di trasporto dei mezzi pubblici.

Il ruolo dell’esercito

L'Esercito, per il tramite delle Forze aeree, ha garantito un servizio di polizia aerea e una sorveglianza rafforzata dello spazio aereo in cooperazione con partner internazionali: durante l'impiego URC 2022 non si sono registrate violazioni in tal senso.