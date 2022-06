URC 2022, attivata l’helpline telefonica

Disagi al traffico Come comunicato negli scorsi giorni, i disagi al traffico potrebbero essere importanti. A tal proposito la Polizia ricorda che gli spostamenti per i pedoni sui marciapiedi sono garantiti anche quando le tratte interessante sono chiuse al traffico veicolare. Anche gli accessi agli uffici e agli studi professionali (medici, avvocati, ecc...) sono garantiti, mentre i servizi di cura e assistenza potranno operare liberamente senza limitazioni. Non è inoltre previsto un pass d’entrata per accedere nelle zone soggette ad autorizzazione, ma sono da prevedere eventuali controlli.

Un evento storico e un dispositivo di sicurezza rinforzato

Quello della prossima settimana sarà “un evento storico”, rimarca la Polizia cantonale, che ricorda altri importanti appuntamenti internazionali organizzati negli scorsi anni in Ticino. In primis la visita del segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo a Bellinzona il 2 giugno 2019. Ma anche lo Stato maggiore di polizia Gottardo 16, che ha garantito la sicurezza dell’inaugurazione di Alptransit, e l’organizzazione a Lugano della quarta conferenza internazionale di Interpol, incentrata sul tema della lotta alla tratta di esseri umani. Anche per l’URC 2022 verranno coinvolti vari enti e i mezzi impiegati nel 2019 in occasione della visita di Pompeo verranno “sensibilmente rinforzati”, sottolinea la Polizia cantonale. “Un dispositivo di sicurezza di questa portata non può infatti essere organizzato senza il supporto di fedpol per quanto riguarda l’intelligence, impossibile inoltre garantire la sicurezza dello spazio aereo senza la presenza dell’Esercito e mantenere i servizi di sicurezza a beneficio della popolazione senza i rinforzi delle altre forze di polizia cantonali e delle polizie comunali, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini per quanto riguarda la vigilanza alla frontiera, nonché senza l’integrazione in questa operazione di altri partner: Polizia dei trasporti, sicurezza privata e il personale della Protezione Civile (PCI)”.