Unitas, inchiesta interna per molestie

Avrà luogo un’inchiesta interna sui presunti casi di molestie segnalati all’Unitas. Secondo quanto riferisce laRegione, sarebbero stati il comitato e la direzione stessi a promuoverla, e la decisione in proposito sarebbe stata presa nella giornata di ieri nel corso di una riunione. Dell’inchiesta si occuperà l’avvocata Raffaella Martinelli Peter.

I fatti

Ricordiamo che alcune donne avevano puntato il dito contro chi, all’interno dell’associazione, avrebbe allungato le mani su delle utenti. Sempre secondo laRegione, Unitas riferirebbe di un caso di molestia verbale trattato nel dicembre 2019 con la consulenza di un legale, e di altri due casi di molestie verbali o toccamenti, di cui la direzione e il comitato sarebbero venuti a conoscenza in seguito, e per i quali le persone interessate non avrebbero voluto che si procedesse.