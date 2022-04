Unitas, “i sussidi siano vincolati a un audit indipendente”

Il tema, ricordiamo, riguarda presunti casi di molestie sessuali commessi da una persona in vista all’interno di Unitas, portati alla luce da un’interrogazione parlamentare di Claudia Crivelli Barella e dai media. Secondo quanto riferiscono i parlamentari il comitato di Unitas, dopo che il presidente aveva ritenuto diffamatorio riportare alla luce fatti risalenti a due anni prima e per i quali erano già stati presi provvedimenti, “aveva ammesso di essere a conoscenza di alcuni “episodi inappropriati” e ha incaricato l’avvocata Raffaella Martinelli Peter di fare un audit su quanto successo. In seguito una trentina di persone (soci, volontari, e utenti di Unitas) hanno firmato una lettera con la quale chiedono le dimissioni del comitato dell’Associazione UNITAS e dei Consigli della Fondazione UNITAS Tarcisio Bisi e Anita Gaggini, nonché della Fondazione Emma ed Ernesto Rulfo. Una lettera nella quale sembra emergere, evidenziano i granconsiglieri, che “l’organo dell’Ente sussidiato responsabile del buono svolgimento di attività e servizi a beneficio di persone in stato di bisogno a causa della loro cecità o ipovisione, non goda più della fiducia di diverse persone”.